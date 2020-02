Während mutmasslich rechte Band aufspielt, prügeln Linke drein

Organisiert hat das Parterre One das Konzert mit dem Label «Schwarz.Ton». Bisher seien mit diesem Veranstalter aus dem Gothic-Genre sieben Konzertabende im Parterre One organisiert worden. Begleitet worden seien sie vom Verein Förderkreis Kultur- und Sozialprojekte Parterre Basel. Offenbar gab es bis zum letzten Samstag keine Beanstandungen mit «Schwarz.Ton».

Nach Zusatzinformationen während dieser Woche zu der Band Nachtmahr, überprüfe Parterre One allerdings eine weitere Zusammenarbeit mit dem Label. Für die Durchfürung der kommenden und bereits geplanten Veranstaltungen mit «Schwarz.Ton» bestehe momentan keine Garantie.

Label und Sänger widersprechen

Das Label Schwarz.Ton reagiert seinerseits mit einer Medienmitteilung auf den Vorfall. Der für das Konzert verantwortliche Booker, Chris Fuchs, sagt: «Wir als Veranstalter kennen unser Publikum, das sich klar in einer linksorientierten Gesinnung sieht.» Vorfälle von rechten Äusserungen oder Propaganda in Bezug auf die Band Nachtmahr seien ihm nicht bekannt. «Wir würden sie im Keim ersticken und definitiv rechtliche Schritte einleiten», sagt Fuchs. Seit weit mehr als 20-jähriger Arbeit sei ihm ein solcher Vorfall nicht bekannt und nie vorgefallen.

Auch der Sänger der Band, Thomas Rainer, wird in der Mitteilung von «Schwarz.Ton» zitiert. Er sei schockiert von dem Angriff auf die Fans. «Politischer Extremismus ist etwas was wir von woher er auch immer kommt, zutiefst verachten», sagt Rainer. In diversen Songs finde sich ein Standpunkt gegen rechts. So in: «I hate Berlin» oder «Fahnen unserer Väter». Das Lied handle von den österreichischen Fahnen gegen die Nazis.

Nachtmahr präsentieren sich in Sowjetuniform.

Ein zentrales Thema der Musik von Nachmahr sei der Uniformfetischismus, der in Bühnenoutfits verschiedener Länder und Epochen Niederschlag fände. Die aktuelle Kleidung bestehe aus Stücken, die an die Sowjetarmee angelehnt seien. Das mache den aktuellen Vorwurf noch weniger nachvollziehbar. Rainer: «Antifaschismus ist nur solange gut, wie er sich nicht faschistischer Methoden bedient.»