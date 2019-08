… gemäss dem Stadtentwickler Lukas Ott wurde er dort gemeinsam von Mitgliedern der Moschee vor Ort über ihren geplanten Austritt informiert.

Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich war dort nicht anwesend. Was ich weiss, ist, dass das Austrittsschreiben ohne Absprache mit dem Vorstand an uns gesendet wurde. Unser Standpunkt ist: Wer austreten will, darf das, muss aber ein formelles Austrittsschreiben einreichen – und nicht einfach eine E-Mail.

Aber wie kommt der Stadtentwickler dazu, zu sagen, dass Sie Druck auf die Moschee ausgeübt haben? Ein Vorwurf, den Mitglieder uns auch zugetragen haben.

Ich glaube, dass der Druck vielmehr in der Moschee selbst stattgefunden hat. Von uns gab es keine Drohungen und Druckversuche.

Aber wieso konstatiert der Stadtentwickler dies?

Das müssen Sie ihn fragen.

Auf die Kritik hat die BMK sehr heftig reagiert. Ihr Mitglied, Yavuz Tasoglu, hat ihm die Kompetenz als Stadtentwickler abgesprochen. Getroffene Hunde bellen. Und Sie bellen momentan sehr laut.

Unsere offizielle Stellungnahme war sachlich. Herr Tasoglu war über die Worte von Ott derart enttäuscht, dass er via Facebook seinem Unmut Luft machte. Im Nachhinein hat er eingesehen, dass es nicht die richtige Art war, wie wir es sonst pflegen.

Aber das war ja nicht der erste Ausfall. Ihr Bruder und ehemaliger Sprecher, Serhad Karatekin, hat in der Vergangenheit auch bereits Kritikern und Journalisten gedroht.

Leider habe ich diese Aussagen von damals nicht nochmals gelesen. Das eine ist: Diese Facebook-Posts wurden auf Türkisch geschrieben. Beim Übersetzen kann es sein, dass Wörter, die im türkischen Sprachgebrauch als normal gelten, auf Deutsch ein wenig brachial klingen. Aber wir haben uns besprochen und uns geeinigt, dass das nicht das richtige Vorgehen sein kann. Sie müssen aber auch sehen, dass die muslimische Community sehr unter Druck steht. Das macht die Situation sehr angespannt. Dennoch: Wir müssen sachlich bleiben.

Die BMK stand auch in der Kritik, weil sie Graue Wölfe, türkische Rechtsextremisten, in ihren Reihen duldet und sich nicht von ihnen distanziert. Wo ziehen Sie die rote Line?

Sie sprechen hier konkret die Mevlana-Moschee an, die es seit 20 Jahren gibt. Die BMK hat sich den liberalen Werten der Schweiz verschrieben. Wenn wir klare rechtsextreme Propaganda wahrnehmen, würden wir uns natürlich dazu äussern und Massnahmen ergreifen. Aber dem ist nicht so.