Von einem privaten Kraftwerk und fast einer Heiligsprechung …

Er tigert herum.

Es ist zwei Uhr in der Früh. Draussen jagen Blitze übers teerschwarze Meer, als müssten sie ein Rockkonzert der Wellen ausleuchten.

INNOCENT ABER WARTET AUF DEN EINEN, GROSSEN MOMENT: DASS DAS LICHT AUSGEHT. UND DER STROM ZUR SAU IST!

«Ist es nicht wunderbar …», flüstert er.

Seine Vorfreude geht in ­krachenden Donnerschlägen unter. Der Eukalyptus prescht unwillig an die Fenster. Er möchte bei diesem Sturmwind rein in die gute Stube.

«Oh Vorsehung – mach, dass sämtliche Transformatorenhäuschen der Insel vom Blitz getroffen werden», betet Innocent nun auf den Knien. Da wir nirgendwo ein Bild von IHM am Kreuz oder Buddha in Gold aufgehängt haben, ist Innocent vor dem Erinnerungsfoto seiner Mutter in die Meditation ­gesunken. Die Alte stiert griesgrämig vom Bücherregal – man meint, Pech und Schwefel zu riechen. Aber es ist nicht das Höllenfeuer, sondern eine Kerze, die Innocent nun angezündet hat: «Zehn Sekunden lang werden wir im Stockfinstern stehen … doch dann … doch dann» – selig schaut er über das Büchergestell hinweg. Und wartet auf den Weltuntergang. Denn Innocent hat vorgesorgt: «Wenn das mit dem Strom nichts mehr wird, schaffen wir es aus eigener Kraft … !»