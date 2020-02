Von einem Bsfidi und der anderen Kinderbewegung …

DIES NICHT ETWA AM ­SCHULSCHWÄNZFREITAG!

Alles wird an einem ganz normalen Donnerstagabend durchgezogen – dann, wenn normale Schüler im Kinder-­Yoga oder in der Nachhilfe für Frühchinesisch hocken.

Es geht in der «Demo» auch nicht darum, ältere Menschen schreiend zu teeren und zu federn, weil sie seit etwa 100 Jahren eine Basler Tradition aufrechterhalten, die unserer braven Stadtputzerei so viel Umweltdreck bereitet wie drei Cannabis-Partys bei Vollmond am Rheinbord. Nein.