Von der Juso-Göre zur Madame Politik

Noch am Abend des Wahlsonntags bedankt sich Sarah Wyss in den sozialen Medien bei all denjenigen, die sie im Wahlkampf unterstützt haben, und gratuliert den Gewählten ihrer Partei. Auf Twitter schreibt sie: «In Basel hat Rot-Grün ein fantastisches Resultat hingelegt. Leider hat es für mich nicht gereicht.» Dann zieht sie sich für einige Tage zurück. Um sich zu sammeln und zu verarbeiten, dass es nicht geklappt hat. Schon wieder nicht.