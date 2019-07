Von der Fuss-OP und einem rosigen Gips

«Morgen beame ich dich rüber.» – Paddy stand an meinem Bettrand. Drückte meine Hand. Und setzte noch einen drauf: «‹Traviata›! Ich lasse dir ‹Traviata› laufen. Mit ‹Traviata› operiert die Crew am fröhlichsten.»

Paddy ist ein Freund. Fasnachtsszene. Seine Russerei hat Geschichte gemacht.

Nun will er mich in den Operationssaal begleiten. Denn mein linker Fuss kommt unters Messer – in Gourmetkreisen spricht man bereits von «einem Hammel-Zampone».

«Ich lasse mich nicht rüber­beamen!» – Die Anästhesistin, eine wunderbare Ärztin mit dem frohen Namen Eleonora Sonnambula, lächelt: « ... und recht haben Sie! Teilnarkose. Wir machen vom Nabel bis zur Zehe Pause. Und oben können Sie dann immer noch hören, wie am Knochen gesägt wird.» Da war mir dann «Traviata» doch lieber.