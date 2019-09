Von der Brandruine zurück zur Beiz

Das Hotel Krafft, die Bar Consum und jetzt auch das Restaurant zum Schwarzen Bären: Die Basler Stiftung Edith Maryon hat gestern mitgeteilt, dass sie am Mittwoch den Kauf der Liegenschaft an der Rheingasse 17 unter Dach und Fach gebracht hat – jene Liegenschaft, die nach dem Dachstockbrand am 16. August nur noch eine Brandruine ist, wo immer noch ein Bagger Gebäudeteile aus dem verkohlten Innern hievt. «Wichtige Ziele sind für uns der Erhalt und die Wiederermöglichung einer vielfältigen Nutzung und die Stärkung des Boulevardcharakters der Rheingasse», hiess es gestern in einer Mitteilung der Stiftung.