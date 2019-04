Von den Masern noch verschont

Weltweit hätten von Anfang Januar bis Ende März laut WHO 170 Länder insgesamt rund 112'000 Masern-Erkrankungen gemeldet. In der Vergleichsperiode im Vorjahr waren es bloss 28'000 Fälle. Allerdings waren auch das schon doppelt so viele wie 2017. Doch der aktuelle ­Masern-Ausbruch ist in der vierten Aprilwoche keineswegs am Abflauen.

Comeback einer Krankheit

Weltweit werden immer mehr Fälle gemeldet. Dabei waren die Masern noch 2016 auf dem Rückzug. Die Kinderkrankheit galt als kontrolliert und sollte laut WHO bis 2020 sogar völlig zum Verschwinden gebracht werden. Möglich machen sollten dies flächendeckende Impfkampagnen. Doch der aktuelle Ausbruch zeigt: Die Masern sind wieder da, auch dank der steigenden Zahl der Impfverweigerer.

So verzeichnen die USA, wo sich viele Menschen aus welt­anschaulichen Gründen nicht impfen lassen, so viele Masern-Erkrankungen wie seit 25 Jahren nicht mehr. Etwa im New Yorker Stadtteil Brooklyn, wo Gruppen von Eltern aus religiösen Gründen die Impfung ihrer Kinder ­ablehnen. Der New Yorker Bürgermeister verhängte darum den Gesund­heitsnotstand und erklärte die allgemeine Impfpflicht.

Ausschluss vom Schulbesuch

Ähnliches zeichnet sich auch in Los Angeles ab, wo letzten Dienstag ein Masern-Massenausbruch deklariert wurde. In Deutschland tobt aktuell eine Debatte über die Impfpflicht. Im März wurden dort nicht geimpfte Schüler vom Schulbesuch ausgeschlossen.

So weit ist es bei uns noch nicht, obwohl der Ausschluss vom Schulbesuch auch in der Region zum grundlegenden Repertoire der Eindämmung der Krankheit gehört. Denn Masern sind hoch ansteckend und werden durch Tröpfcheninfektion übertragen. Dagegen hilft oft nur Quarantäne, und so müssen in Baselland Schülerinnen und Schüler bis zu drei Wochen dem Unterricht fernbleiben, wenn sie die Masern haben oder nicht geimpft sind. Beim letzten grossen Masernausbruch 2014 versandte der Baselbieter Kantonsarzt einen entsprechenden Informationsbrief an die Eltern. Beim aktuellen Ausbruch geschah bisher nichts.

Problemfall Steiner-Schulen

Anders im Kanton Bern. Dort ­haben die Behörden im Februar Schulverbote angeordnet, als in einer Rudolf-Steiner-Schule in Biel zwölf Schüler erkrankten. Schon in der Vergangenheit war übrigens die niedrigere Impf­rate an Steiner-Schulen immer wieder ein Thema, so etwa 2008, als der Auftritt von infizierten Steiner-Schülern aus Muttenz angeblich zur Ausbreitung der Masern in Österreich geführt ­haben soll.