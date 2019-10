Von den Jungkätzchen und «Füttern verboten!»

Sie kamen über Nacht. Ohne Voranmeldung. Als wilde Gruppe.

Wie eine Meute Touristen wuselten sie herum. Und gaben Unverständliches von sich – EIN BISSCHEN TÖNTEN SIE NACH JAPANISCHEN GEISHAS, WENN DIESE AN DER LAUTE ZUPFEN.

Wir waren eben beim Frühstück. Schon machte sich die Bande frischfrech an unser Müesli. Hüpfte in der Milch herum. Und steckte die Köpfe in die Butter.

IM ÜBRIGEN WAREN DIE EINDRINGLINGE KAUM HANDGROSS. ABER SCHON DICK IM PELZ. UND DIES AN EINEM ALTWEIBER-­SOMMERMORGEN!

Innocent jagte vom Ei hoch: «JETZT ABER AUCH ... !». Dann im Schmelzton: «Sind sie nicht allerliebst … WO KOMMEN DIE NUR HER?»

Natürlich ist die Frage naiv. Wir sind schliesslich eine Insel mit Wildkatzen. Zoologen schätzen, dass hier zwei Mal jährlich 30000 solcher Miezen auf die Welt kommen. Die Gebär­säle krachen. Und laufen auf Hochtouren.

Das Schicksal wollte es, dass die meisten der kätzerischen Wochenbettnerinnen direkt unter unserm Grundstück niederkommen. Ohne falsche Bescheidenheit dürfen wir deshalb behaupten, die blühendste Geburtsklinik der Toskana zu sein.

DIE KLEINEN FELLKNÄUEL SIND JETZT NICHT MEHR ZU BREMSEN. Sie jagen den letzten Faltern hinterher. Hüpfen wie junge Hasen durchs Gras. Und spielen in ausufernder Wonne «Hasch mich!».

Die Katzenbabys sind von dieser naiven Arglosigkeit, die unsere abgebrühten Seelen anrührt. Sie haben noch n i c h t dieses direkt Berechnende einer Sheba-Werbekatze, eines Regierungsratskandidaten oder eines CEO vor der Weihnachtsgratifikation.

ES SIND EINFACH NUR ­KÄTZCHEN. LIEB. SÜSS. KNUDDELIG.

Aber selbst die allerliebsten Knuddelchen wachsen verdammt bald zu fauchenden Flohbergen heran. Sie schleppen angebissene Vipern in die Stube. Und zeigen dir, wie man eine Maus mit drei Bissen auseinandernimmt.

Deshalb klatsche ich energisch mit einem Reisbesen auf unser Tischtuch ein: «Packt euch! – Wir sind kein Kitekat-Hotel! Ab in die Hölle, bevor ich das Kochbuch mit dem Rezept für «falsches Kaninchen» hole …»

Innocent hat Tränen in den Augen.

Dieser Mann, dem ich mich seit einem halben Jahrhundert für eine Rolex-Uhr zu Füssen werfe (und dessen Augen mich daraufhin eisig mit Verachtung strafen: »Das ist für Wichser und Zuhälter!») – dieser Kerl mit dem Hartherz in der Schale eines Atombunkers, kriegt sich nicht mehr ein: «Ja wo sind denn die Mizzimizzi … der dicke, böse Mann meint es nicht so …er hat nur seine Tage … ich hole euch jetzt mal von den guten Fischifischi … »