Von Wochenenden und einer Spinnerin

Freitag – schon fast Wochenende. Also lasst uns Pläne spinnen! Weshalb nicht einmal eine Schifffahrt nach Rheinfelden? Oder ein Spaziergang in die Grün 80 – mit einem Besuch im Kutschenmuseum?

Gesponnen wird auch bei unserer elften Sprosse. Sie macht den Anfang zum dritten Wort. Und dieses hat lediglich zwei Buchstaben.

Wir schlendern zum Basler Märt. Bestaunen nicht nur das Angebot an den Ständen – sondern auch unser Rathaus in seiner schlichten roten Noblesse.

Gleich beim Eingang sitzt eine Spinnerin. Sie wurde, wie der erweiterte Kanzleiflügel und der Turm mit der Terrasse, erst auf das Jubiläum «400 Jahre Basel in der Eidgenossenschaft» geschaffen.

Die Spinnerin – so hat es einst Dominik Heitz in seinem «Stadtjäger» berichtet – soll am Tag, als die Eidgenossen nach Basel kamen, um die Vereidigung 1501 vorzunehmen, in einem der Stadttore gesessen haben. Basel verzichtete dort bewusst auf eine Wache – die Frau am Spinnrad im Stadttor symbolisierte, dass sich die Menschen mit den verbundenen Eidgenossen nun sicher fühlen würden.