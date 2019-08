Von Übungen und dem runden Lauf der Zeit…

Innocent werkelt seit Tagen. Ach was, seit Wochen.

Für einmal wirft er das Geld zum Fenster hinaus. Und bohrt schon wieder ein Loch.

WENN ER NICHT SO EINE WUNDERBARE SEELE WÄRE, WÜRDE ICH SAGEN: DIESE SITUATION IST BOHREND.

Aber der gute Kerl tut wirklich alles, um mir das Leben im Rollstuhl und mit Stöcken zu erleichtern: Unsere Stube wurde leer gefegt und rollstuhlfreundlich gestaltet.

Schwellen wurden weggesägt. Die Toilette wurde gesprengt. Und verbreitert. Die Schüssel fährt auf Knopfdruck rauf und runter.

Ich liftle auf dem Thron – DAS IST LEBENSQUALITÄT OHNE VIEL ENERGIE-­VERBRAUCH.

Es gibt auf Knopfdruck nun auch Röhrchen, die warmes Wasser verspritzen, Luft rausblasen und das Feuchttüchlein an Computerfingern führen.

ABER HALLO – DA HOCKST DU STUNDENLANG AM ­STILLEN ORT. UND ES IST IMMER NOCH UNTERHALTSAMER ALS DAS LAUTE EINER COMEDY-SENDUNG AUF SRF 1.

Seit Innocent dieses Einkaufscenter für kranke, behinderte und bettlägerige Menschen entdeckt hat, nennen sie ihn dort beim Vornamen. Er hat bereits die goldene Kunden­nadel angepinnt bekommen.

In mein Bett wurde etwas eingebaut, das die Matratze wie ein Harassenstapler hochzurren kann: « … damit du den Handgriff besser erreichst, Pumperl!»

Eigentlich bräuchte ich mich gar nicht hochheben zu lassen. Innocent hat bereits sechs Handgriffe in verschiedenen Höhen rund um mich in die Mauer gerammt – dazu drei Haltegriffe links an der Bettwand. Und eine Barre rechts davon.

Mein Schlafzimmer ähnelt einer ­Turnhalle der 50er-Jahre, wo arme Buben die Klettersprossen hinaufgejagt wurden.

Hier ist es keine Kletterwand. Hier sind es zwei Stützen, an denen ich mich hochhangeln und wenn möglich ein bisschen turnen soll.

Mein fitter Vetter Tom zeigt mir jeden Tag, welche physiotherapeutischen Bewegungen wichtig sind, dass meine ein­gegipsten Beinmuskeln nicht abschlaffen: «Die werden sonst so welk wie die Brüste von Tante Milly. Natürlich kannst du dich noch nicht gross be­wegen – aber du kannst ein bisschen die Ferse nach oben ziehen … die Zehen spreizen … und dann mit dem Fuss leicht kreisen, als müsstest du ein Teiglein anrühren …»