Von Tintenflecken und dem Daumen hoch

Innocent schreibt.

Er hockt an seinem kleinen Pult. Kaut an der Unterlippe. Und legt dann wieder ein paar Sätze hin.

Irgendwie rührt es mich an.

WER SCHREIBT HEUTE NOCH?

Und vor allem: Wer benutzt noch eine Füllfeder?

Er tut es.

Er taucht den Füller in ein gläsernes Tintenfässchen. Und saugt die schwarze Flüssigkeit durch die kleine, goldene Schaufel aus einem Glas­fässchen auf.

ICH FINDE DAS JA SO ETWAS VON SKURRIL.

Aber auch lieb.

Unsere Annick bekommt dann allerdings Vögel, weil der Alte immer mit dem Füller die Pochetten-Tasche seines Kittels tintig vollpinkelt.

So gefühlt kommt das Schreiben mit Tinte etwas teurer: nach jedem dritten Brief auch eine chemische Reinigung! DAS IST DER PREIS FÜR EXKLUSIVITÄT! STIL KOSTET!

Aber der Füller-Fullshit ist nicht das Thema zum Tag. Sondern die Post, die mal gepostet hat: «WOTSCH E BRIEF, SO SCHRYB E BRIEF». (oder war das die alte Elco, bevor sie handelsregisterlich gelöscht wurde?)

Jedenfalls mailt uns heute die Elektronik:

«Wotsch e LIKE, so gib e LIKE!»

Oder: Daumen hoch!

Dann steigt er auch beim andern.

Allerdings: EIN DAUMENHOCH KANN NIE DASSELBE GLÜCKSGEFÜHL VERMITTELN, WIE EIN HAND­GESCHRIEBENER BRIEF MIT: «ICH LIEBE DICH!»

Dies in Schönschrift. Und mit Tinte.

Der Briefträger schwingt sich auf sein Velo. Wedelt mit dem Couvert. Und flüstert verschwörerisch: «Das ist jetzt schon der dritte in diesem Monat!»

Neben so viel Emotionen macht sich ein «Däumchen hoch» im Internet wirklich läppisch aus.

So, als hätte ein Floh ins All gefurzt.

In meiner Bubenzeit waren Poesie-Alben die «likes» von heute.

Zumeist tanzten glänzende Zwerge mit Marienkäfern darin herum. Und daneben stand tintig:

«Mach es wie die Sonnenuhr Zähl die heitren Stunden nur!»

Dein Klassenfreund: Hampe Hammel.

(Na ja – nicht nur tintig. Der Spruch war für einen Knaben wohl auch tuntig).

Erstaunlicherweise hatten nur Mädchen solche Poesie-Alben.

UND DANN EBEN NOCH DIESER HAMPE HAMMEL!

Wenn ich meine Burschen-Freunde in der gymnasialen Oberstufe anmachte: «Könntest du mir etwas Nettes reintun?!», bummerte bei denen doch gleich der Gong: «Ja spinnst du denn – ich schreibe nicht in so eine verkitschte Weiberbibel? Bist du so etwas wie eine verdammte Tucke?!»