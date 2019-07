Von Oberzunftmeistern und Adel

Die Gasse ist schattig. Aber ein wunderbares, kleines Stück Alt-Basel. Wir stehen vor einem Toreingang. Der Name des Hauses – einmal mehr einer der legendären Basler Höfe – steht in goldenen Buchstaben über dem Eingang. Neben dem Haus stösst man auf eine vergitterte Tür. Sie führt in ein fast unheimlich schmales Gässlein. Von den Anwohnern wird es Fyyr- oder Eulengässli genannt.