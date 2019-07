Von Heirat und Scheidung

Die Montagssprosse im grossen Sitzungszimmer zeigt uns ein glückliches Paar. Frisch getraut. Hinter seinem Rücken fliesst der Fluss der Stadt, der auch der Fluss unserer Zeit ist –alles am Fliessen.

Der Wandteppich wurde 1962 in Frankreich angefertigt. Genauer: von den Gebrüdern Tabard in Aubusson. Die Vorlage stammt von einer bekannten Basler Künstlerin. Sie war berühmt für ihre unkonventionelle Art zu leben, für ihre Porträts und die Malereien, die sie sowohl in der damaligen Galerie Beyeler wie auch an einer Extra-Ausstellung im Kunstmuseum Basel präsentierte. Sie hatte ein Faible für Paris. Und für das Ballett.

Wir suchen den Nachnamen der Künstlerin. Und hier nach dem siebten (7.) Buchstaben. Das wäre dann ein: …

Damit wäre die Ouvertüre zum Sprossensommer verklungen. Das erste Wort des Sprossensatzes hat drei Buchstaben – den ersten haben wir hier also hingezeichnet.