Von England abgeschaut

Doch das soll wieder ändern: Die Stadtgärtnerei wird nach den Sommerferien die Kandelaber restaurieren, die Stangen mit Farbe auffrischen und die Lampenköpfe in den ursprünglichen Zustand versetzen. «Ob wir ­dieselben Lampenschirme noch bekommen wie vor 63 Jahren, kann ich im Moment nicht sagen», äussert sich Thomas Gerspach auf Anfrage der BaZ. «Wohl eher nicht», sagt er, «aber auf alle Fälle werden sie wieder gelb, rot und blau sein.»

«Prachtvoller Rahmen»

In der Woche vor der Eröffnung des neuen Freilichttheaters schrieb die «National-Zeitung» am 26. Juni 1956 über Stadtgärtner Richard Arioli: «Er denkt an Theateraufführungen und Konzerte, sei es von den ständigen Bühnen- und Konzert­institutionen der Stadt oder von Laien. Für Schulaufführungen, womöglich verbunden mit einem Gartenfest – ­warum auch nicht? –, fände sich hier ein prachtvoller Rahmen.»

Arioli dachte und hoffte richtig. Eröffnet wurde das Open-­Air-Theater im Kannenfeldpark mit einer Mozart-Aufführung. Seither ist die Nutzung dieser Bühne bis heute nie abgerissen. Es kam zu Ballett- und Theater­aufführungen, Jodel- und anderen Konzerten. Und die Kirche St. Anton hielt während Jahren Sonntagsgottesdienste ab, sogenannte Feldgottesdienste, an denen manchmal auch der Bischof teilnahm.

Und gerade übermorgen ist wieder ein musikalischer Anlass angekündigt: Die Band Flagstaff wird im Rahmen der «Summersprosse»-Konzert­reihe auf der Bühne rocken.