Was ist denn da? Eine Gruppe steht beim Café Spitz, die Menschen lächeln, völlig losgelöst. Es erheben sich Klänge, stemmen sich gegen die brausende Geschäftigkeit des urbanen Lebens, wecken Sehnsüchte der Umstehenden nach den Urgestaden der einfachen Natur, den Bergen. Das Jodlerchörli Wildenstein Bubendorf verzaubert die Zuhörer. Weckt die Freude an diesen Urtönen, entstanden in den Berglandschaften, wo man sich noch durch Zurufe verständigen musste. Desgleichen die Klänge der Alphörner. Die dunklen, melancholischen Töne treffen den Nerv der Städter, sie scheinen im Trubel der beginnenden Feier einen Fels in der Brandung zu finden, bleiben stehen und geben sich hin.

Das Schiff ruft

Wir erheben uns und ziehen weiter. Das Schiff ruft. Schon haben sich auf dem Rhystärn viele Menschen eingefunden, picken aus kalten Apéroplatten und erheben ihr Glas. Mitten unter ihnen Peter Stalder, der Geschäftsführer der Basler Personenschifffahrt AG. Er ist im Element. Der Fluss ist sein Elixier, seine Lebensader, ohne das bewegte Wasser könne er nicht sein, erzählt der Hüne.

Langsam setzt sich das Schiff in Bewegung, taucht in den roten Abendhimmel mit den Schleierwölkchen, verabschiedet sich vom Jubel und Trubel des Ufers. Völlig losgelöst fährt es Richtung Kembs, vorbei am Gelage am Rhein, am dicht besetzten Ufer mit Menschen, die fröhlich winken, die in lichtergeschmückten Buvetten und Buden feiern und trinken, den Bands zuhören und in den Geburtstag der Schweiz hineintanzen.

Vorwärts Richtung Dreiländerbrücke. Auf dem Rundbogen sitzen Vögel. Sind es Möwen? Auch diese haben sich im Raum Basel ihren Platz erobert. Völlig losgelöst von der Erde zieren sie den Brückenbogen, heben sich schwarz ab vom abendsonnengefärbten Himmel im Hintergrund. Vorbei am Dreiländereck, vorbei an den Gestaden der Industrien, der Novartis, der BASF, vorbei am Kieswerk und den Restaurants direkt am Rhein, dem Piste du Rhin im Elsass und dem Jachthafen Weil.

Derweil ist Peter Stalder, gelernter Binnenschiffer, glücklich. Rund 450 Personen sind auf den Rhystärn gekommen, 300 Tickets gingen im Vorverkauf weg, weitere 150 an der Abendkasse.

Die Christoph Merian und auch das dritte Schiff der Personenschifffahrt, das Basler Dybli, sind in die Jahre gekommen. Eine Renovation wäre fällig, doch die dürfte in die Millionen gehen, und Sanierungen müssen mit privaten Geldern finanziert werden. Die Personenschifffahrt erhält zwar pro Jahr 470000 Franken an öffentlichen Geldern, doch diese müssen zwecks Leistungsvereinbarung eingesetzt werden.