Verzicht auf Kirche als letzte Lösung

Das Basler Denkmalschutzgesetz ist so unerbittlich, wie derzeit offenbar Finanzdirektorin Eva Herzog die Verhandlungen mit der reformierten Kirche Basel-Stadt vorantreibt: «Eingetragene Denkmäler sind vom Eigentümer so zu unterhalten, dass ihr Bestand dauernd gesichert bleibt.» Eine Entlassung aus dieser Pflicht ist im Gesetz nicht vorgesehen. Im Gegenteil: Kommt der Eigentümer der Pflicht nicht nach, kann die Regierung Ersatzmassnahmen anordnen und in Rechnung stellen. So wie dies der Heimatschutz bereits einem Bauernhausbesitzer in Bettingen angedroht hatte.