Verstopfte Gassen und Kurzentschlossene

Letztes Wochenende war auf dem Basler Weihnachtsmarkt fast kein Durchkommen. Es schien, als wolle sich dort ganz Basel kurz vor Weihnachten noch ein Geschenk besorgen. «Das war verrückt», bestätigt Oskar Herzig, Sprecher der Marktfahrer. Es habe fast zu viele Besucher gehabt, was für die Marktfahrer nicht nur gut sei: «Die Besucher werden durch die überfüllten Gassen geschoben. Wir kommen nicht an die Kunden ran und die Kunden auch nicht an unsere Stände. Manche, die eigentlich interessiert wären, wagen sich gar nicht erst ins Gedränge.»