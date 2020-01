Vermisst wird seit dem 6. Januar 2020 Patrick Tschan (Schriftsteller)

Nach knapp einer Stunde Fahrt von Berlin aus erreichte ich das besagte Gewässer. Es lag in seiner Ruhe und Schönheit da, kein Mensch weit und breit. Ich schnappte mir ein Ruderboot, das beim Bootsverleiher vertäut am Steg lag, hievte den Dackel hinein, legte mich in die Riemen und ruderte mit sanften Schlägen hinaus auf den See. Dort liess ich mich auf der ­spiegelglatten Oberfläche treiben. Zeit zum Nachdenken.

Der Dackel schielte nach einer Gruppe Enten, die arrogant am Boot vorbeitrieben. Ich dachte an Theodor Fontane und seinen Roman «Der Stechlin», eine Liebeserklärung an den See, und hielt Zwiesprache mit beiden. «Schaut, ich komme aus einer unbedeutenden Kleinstadt in der Schweiz. Bedeutend ist nur ihr Strom, der Rhein, der einzige Weg zum Meer, hinaus in die Welt. Die Menschen dort sind von sonderbarem Wesen. Sie haben durch das Einfärben von Seidenbändeln derart viel Kohle gemacht und wissen doch nichts damit anzufangen. Und damit sie das Geld dennoch mit beiden Händen aus dem Fenster werfen können, beschäftigen sie ein Heer von Bütteln in ihren Amtsstuben, die überlegen, wie man den Bürgern das Leben noch besser verleiden kann.

Neulich haben sie einen Künstler dazu aufgefordert, seine Mondleiter, eine zusammengenagelte Holzplastik, doch umgehend wegzuräumen. Sie stehe im Wege und zudem verleitere sie dazu, in lunatischen Anwandlungen an ihr hochzuklettern. Poesie und Kunst gelten in unseren Breitengraden gemeinhin als subversiv, und das mögen die Amtsgehülfen nicht. Wo käme eine Vollzugsbehörde hin, schöbe sie derartigem Müssiggang nicht entschieden einen Riegel.

Mein Sangesbruder Tschan erhob darob die Stimme eines Rufenden in der Wüste, frei nach Matthäus 3.3: Bereite den Weg des Herrn, macht gerade seine Leiter! Und erklomm ebendiese behände (BaZ vom 6.1.19), um La Luna zu trösten. Während dieses Schäferstündchens mit La Luna räumten die Behörden die Leiter weg. Nun wurde aus dem aufgehenden Stern am Schriftstellerhimmel der Mann im Mond und die Kleinstadt glotzt in selbigen. Seither beschleichen mich Furcht und Scham. Scham, weil die Chance winkt, dass ein ­talentierterer Konkurrent durch den ­Übereifer einer Behörde aus dem Weg geräumt wurde. Furcht, weil wir den Mann hier unten eigentlich noch dringend brauchen!»

In der Zwischenzeit sprang mein Dackel über Bord in den See und schwamm flugs den Enten nach. Ich rief: «Herr, wenn Trübsal da ist, so sucht man dich, aber wenn du sie züchtigst, so flehen sie ängstlich.»

Nun geht die Sage, dass im Stechlinsee, der an seiner tiefsten Stelle 70 Meter misst, ein böser, purpurroter Hahn lebt, der es nicht duldet, wenn man die tiefen Gründe auslotet oder dort jagt und fischt.

Wie ich dem Dackel nachrufe, sofort abzudrehen und zum Boot zurück­zuschwimmen, teilt sich die Flut, und aus den schäumenden Wellen rauscht der rote Hahn empor. Mit mächtigen Flügeln peitscht er über das Wasser und mit schrillem Krähen flucht er: «Was nölst du mir die Ohren voll mit deinem Kleinstadt­gewäsch, du Protestant! Ich dulde es weder, dass man in meinem Revier greint und kläglich jammert, und schon gar nicht, dass diese miss­ratene kurzbeinige Kreatur meine Enten belästigt! Rudere um dein Leben und lass dich hier nie mehr blicken!» Und eh ich mich versah, verschwand er und zog den Dackel mit sich hinab in die Tiefe.

Ich weiss, das ist jetzt ein Schock für die Freunde von Mr. Brown. So sollte man das neue Jahr wirklich nicht beginnen ...