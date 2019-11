Verletzte nach Auffahrunfall

Eine 44-jährige Lenkerin sei gegen 6.45 Uhr in ihrem Fahrzeug auf der Autobahn unterwegs gewesen, heisst es. Sie übersah kurz nach dem Prattelertunnel eine stehende Kolonne und prallte mit ihrem Auto ungebremst in ein Fahrzeug, in dem ein 48-jähriger Lenker sass. Durch den Aufprall wurde dieses Fahrzeug in den vor ihm stehenden Camper gedrückt. Der Unfall passierte gemäss ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei aus Unachtsamkeit. Bei allen Beteiligten verlief der Atem-Alkoholtest negativ.