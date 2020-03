«Verfügbarkeit von Strassenparkplätzen hat sich verbessert»

Eine BVD-Erhebung habe ergeben, dass gerade an Orten mit wenig verfügbaren Strassenparkplätzen auch wenig Parkplätze auf Privatarealen vorhanden seien. Insbesondere dort sollen Quartierparkings künftig vermehrt gefördert werden. In den letzten zwei Jahren entstanden in Basel rund 1‘200 Parkplätze auf Privatarealen, die Zahl der Parkplätze im Strassenraum ging um 124 Plätze zurück.

Zweiradparkplätze deutliche gestiegen

Am Stichtag (13.11.2019) standen im öffentlichen Raum 27‘374 Auto-Parkplätze zur Verfügung, das seien 124 Parkplätze oder rund 0.5% weniger als Ende 2017, teilt das BVD mit. Im selben Zeitraum entstanden 340 zusätzliche Zweirad-Parkplätze. Der Parkplatz-Rückgang führen die Behörden unter anderem auf die Verlängerung der Tramlinie 3 in der Burgfelderstrasse und auf die Aufhebung des Parkdecks über dem Birsig zu Gunsten des Hochwasserschutzes zurück. In den Wohnquartieren entfielen vereinzelte Parkplätze durch die Ummarkierung von Auto-Parkplätzen in Velo-/Motorrad-Parkplätze aufgrund von Anwohnerbegehren.

Deutlich zugenommen hat in den vergangenen beiden Jahren die Zahl der Parkplätze auf Privatarealen: Insgesamt kamen in Basel mindestens 1‘200 Parkplätze dazu, unter anderem bei der Firma Bell an der Schlachthofstrasse (640), für Wohnen und Gewerbe auf der Erlenmatt (280) oder in einem neuen Parkhaus für eine bestehende Wohngenossenschaft an der Belforterstrasse (55). Auch Pendelnde, die mit dem Öffentlichen Verkehr unterwegs sind oder ihr Auto ausserhalb der Stadt abstellen und die letzten Kilometer mit dem ÖV zurücklegen, entlasten die städtischen Parkplätze. Deshalb unterstützt der Kanton entsprechende Projekte im Umland mit Beiträgen aus dem Pendlerfonds. In den vergangenen beiden Jahren entstanden so unter anderem 735 neue Park-and-Ride-Parkplätze am Bahnhof Saint-Louis, 50 Plätze in Lörrach Hagen und 90 Plätze in Schopfheim West.