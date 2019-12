Verfahren in Tötung von Ilias (7) abgeschlossen - Täterin ist schuldunfähig

Am 21. März wurde der siebenjährige Ilias auf dem Nachhauseweg von der Schule von einer 75-Jährigen erstochen. Die Tat geschah am St. Galler-Ring, in der Nähe des Gotthelfschulhauses und führte zu einem grossen Entsetzen in der Bevölkerung, da der Junge getötet wurde, ohne dass die Täterin ihn gekannt hatte.