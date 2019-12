Verfahren gegen linksextreme Gottesdienst-Störenfriede eröffnet

Den jungen Leuten, die am Heiligabend nach 22 Uhr in die Dorfkirche von Kleinhüningen eingedrungen sind und dort mit einem Plakat den Gottesdienst gestört haben, drohen rechtliche Folgen. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt teilte am Freitag auf Anfrage mit, dass sie ein Verfahren wegen Verdachts der Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit eingeleitet habe. Die Gesetzesgrundlage dafür findet sich im Artikel 261 im Schweizerischen Strafgesetzbuch. Da es sich um ein Offizialdelikt handelt, können die Behörden von sich aus Ermittlungen aufnehmen. Dies würden sie «nach Sichtung des in den Medien veröffentlichen Videos» tun, sagt René Gsell, Staatsanwaltschaftssprecher.