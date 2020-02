Velofahrer von Tram gerammt

In Basel ist in der Nähe der Haltestelle Hirzbrunnen/Claraspital am Mittwochnachmittag ein Velofahrer von einem Tram angefahren worden. Der 40-jährige Velofahrer wurde verletzt und musste ins Spital gefahren werden.

Der Velofahrer wollte kurz vor 16 Uhr das Tramgleis kreuzen, als er von einem Tramzug der Linie 2 erfasst wurde, wie die Basler Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Eine Atem-Alkoholprobe beim 33-jährigen Tramführer sei negativ verlaufen, ein entsprechender Test beim Velofahrer sei angeordnet worden.