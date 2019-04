Velofahrer schwer verletzt nach Kollision mit Tram

Der Velofahrer kam von der Gundeldingerstrasse her. Gemäss ersten Erkenntnissen habe er die Gleise überqueren und zum Leimgrubenweg fahren wollen, nachdem ein 16er in Richtung Münchenstein über jene Kreuzung gefahren war, teilte die Polizei mit. Dabei prallte er frontal in ein Tram, das in der Gegenrichtung unterwegs war. Der Unfallhergang wird noch untersucht.