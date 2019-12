Velofahrer mit Benzin angegriffen

Am Mittwochmittag, gegen 12.30 Uhr, wurde in der Bäumlihofstrasse ein 45-jähriger Velofahrer von einem Unbekannten angegriffen und verletzt, wie die Kantonspolizei Basel mitteilt.

Die bisherigen Ermittlungen hätten ergaben, dass der Radfahrer durch die Bäumlihofstrasse in Richtung Heimatland fuhr. «Auf dem Trottoir, in der Nähe der Busstation, stand ein Unbekannter bei einem Auto. Als der 45-Jährige an dem Mann vorbeifuhr, schüttete dieser dem Radfahrer plötzlich aus einem Becher Benzin ins Gesicht», schreibt die Polizei. Anschliessend habe sich der Täter in unbekannte Richtung entfernt.