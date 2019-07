Velodiebstähle nehmen in Basel zu

Die Antwort des Regierungsrats vom 2. Juli bestätigt eine «leicht erhöhte Tendenz» von Verzeigungen: Vom Januar bis zum 31. Mai 2019 gelangten total 1097 Fahrräder zur Anzeige. Darin «enthalten sind Entwendungen zum Gebrauch und Diebstähle». Aufgrund der Verzeigungen liessen sich die beiden Tatbestände nicht unterscheiden.

6 Prozent werden wieder gefunden

Deutlicher wird der Unterschied zu den Vorjahren durch die Vergleichszahlen: Im gleichen Zeitraum im Jahr 2018 gab es bloss 768 Verzeigungen. Damit haben die angezeigten Velodiebstähle in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres um 42,8 Prozent zugenommen.

Allerdings waren die Zahlen für die meisten Vorjahre generell ­höher. Im gleichen Zeitraum von 2017 gab es 968 Anzeigen, im Jahr 2016 sogar 982. Das Mittel der vergangenen fünf Jahre, jeweils von Januar bis Mai, lag bei 858 Verzeigungen. Bezogen auf diesen Durchschnitt gab es im laufenden Jahr 28 Prozent mehr Verzeigungen.

Thiriet wollte auch wissen, wie hoch die Aufklärungsrate lag oder wie viele Velos wieder aufgefunden wurden. Für Januar bis Mai dieses Jahres betraf dies gemäss der Antwort 66 Fälle, also 6 Prozent der gestohlenen Fahrräder, für 2018 immerhin 168 Fälle oder 22 Prozent. Je ­weiter die Zeit des Diebstahls ­zurückliegt, desto höher ist die Aufklärungsrate: Von den in den ersten fünf Monaten des Jahres 2014 entwendeten 852 Velos wurden 263 wieder aufgefunden, also gut 30 Prozent.

Innenstadt und Kleinbasel

Gibt es Hotspots in der Stadt, an denen besonders viele Velos gestohlen wurden? Auf diese Frage kann die Regierung nur mit der Verteilung auf die Quartiere antworten, wobei sich diese ­Zahlen auf den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Mai 2019 beziehen. Am höchsten war die Zahl der Delikte in der Basler Innenstadt mit 1477, gefolgt vom oberen Kleinbasel, also dem Postleitzahlkreis 4058, mit 1363 Delikten. An dritter Stelle liegen die Quartiere St. Johann und Kannenfeld, also der Postleitzahl­bereich 4056 mit 1196 Delikten. Das untere Kleinbasel (4057) folgt mit 970 Fällen. Fast 58 Prozent der hier erfassten 8666 Diebstähle und Entwendungen von Velos entfielen auf die genannten vier Stadtteile. Hier sind offenbar auch andere Monate als Januar bis Mai miteinbezogen.