Vandalenakt in Kohleberggasse führt zu mehreren tausend Franken Sachschaden

Zwischen dem 18.04 und 22.04.2019 kam es in der Kohlenberggasse, bei der Berufsfachschule Basel, zu einer Sachbeschädigung in Höhe von mehreren tausend Franken.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben bisher, dass durch eine unbekannte Täterschaft am Brunnen auf dem Vorplatz der Schule die Bronzeskulptur von Willi Hege abgerissen und die Wasseranschlüsse beschädigt wurden. Das Wasser lief folglich entlang der Röhren zurück in die unter dem Brunnen liegenden Räumlichkeiten des Schulhauses. Dort verursachte es im Theatersaal, den angrenzenden Garderobenräumen, sowie in den Gängen Schäden in der Höhe von mehreren tausend Franken.