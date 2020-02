Unter Strassenniveau, aber hochklassig

Das Bistro Damatti an der Kirchgasse 1 – nähe Wettsteinplatz – ist klein, aber fein. Tritt man ein, sieht man linker Hand die Theke und die Bar. Rechter Hand nur zwei Tischchen und ein paar Stühle. Und blickt man geradeaus, sieht man ein paar Treppenstufen, die in einen Raum führen, der unter Strassenniveau liegt. Auch dieses «Kellergewölbe» ist nicht riesig. Nur gerade sechs Tische beziehungsweise Tischchen und Platz für etwa 20 Gäste. An der Stirnwand steht ein Piano.