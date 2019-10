Unter Drogeneinfluss erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag an der Schwarzwaldstrasse entzog die Basler Polizei zwei Männern die Führerscheine. Bei den Beiden stellten sich Hinweise fest, die auf einen Drogenkonsum hindeuten. Zuerst führte die Polizei einen Vortest durch. Nachdem dieser positiv war, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Die Ermittlungen laufen.