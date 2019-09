Unten dunkelts, oben funkelts

Unter ein und demselben Dach in der Dornacherstrasse in Basel befinden sich zwei völlig verschiedene Welten: Unten befindet sich das schweizweit bekannte Restaurant Blindekuh, in dem die Gäste ihr Abendessen in totaler Finsternis geniessen, oben die neu renovierte, lichtdurchflutete Eventlokalität Halle 7. Seit bald 15 Jahren wird das zweigleisige Konzept nun in Basel betrieben.