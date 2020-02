«Unsere Polizisten wurden aus dem Nichts angegriffen»

Die Verteidigerinnen und Verteidiger der 16 Beschuldigten löcherten die Polizisten mit redundanten Fragen zu Einsatz, Befehlsgebung, Positionierung von Fahrzeugen, Polizeikommunikation, Überwachungskameras – und vor allem zum Einsatz von Gummischrot.

Der Grund: Ein Polizist hatte aufgrund eines Angriffes durch Chaoten eine Gummischrot-Salve abgefeuert, was im Polizeijargon Mitteleinsatz heisst. Bei diesem wurde eine Person am Auge verletzt. Die Verteidiger versuchten die Situation so zu drehen, dass die Polizei durch das unnötige Erscheinen und durch den Gummischrot die Situation zum Eskalieren gebracht habe.

Streitpunkt Gummischrot

Die befragten Polizisten hingegen, unter ihnen auch Peter Kötter, Abteilungsleiter Sicherheitspolizei und Spezialformationen, sprachen alle von einem Schuss, der aus Nothilfe abgegeben wurde. Wenn ein Polizist bedroht wird und sich in einer Notlage befindet, darf er sich bei solchen Einsätzen mit Gummischrot zur Wehr setzen. «Unsere Leute wurden aus dem Nichts angegriffen», sagte Kötter. Ein Befehl, Gummischrot einzusetzen, hingegen gab es nicht.

Eine Polizistin, die im Ordnungsdienst stand und als eine der ersten auf die Eventplattform beim Tor sechs kam, schilderte ihre Erlebnisse so: «Kaum hatten wir die Plattform erreicht, wurden wir angeschrien und ausgebuht. Es war sehr laut.» Auch sehr aggressiv. Dann wurde sie in den Rücken getreten und verletzt. Ein Kollege stürzte aufgrund eines Angriffs die Treppe hinunter. Die Frau zog mehrere Hämatome am Rücken davon, zudem Schnittwunden an der Hand.

Eine Vorstellung davon, wie der Mob gewütet hat, gab ein anderer Polizist, der in einem der Mannschafts-Einsatzfahrzeuge sass. Er beschrieb die Angst, die ihn gepackt hatte, als der eine Gruppe von Vermummten auf den Kastenwagen zustürmte und auf das Auto einhieb. Mehrere versuchten die Türe aufzureissen und rüttelten heftig am Auto, in der Absicht, es zu kippen; der Polizist konnte sich nur retten, indem er davonfuhr.