«Unser Musiktraum ist hartes Business»

So kann es durchaus sein, dass sie etwa einer Einladung für ein elektronisches Musikfestival am Himalaja folgen, obwohl die Finanzierung hierfür nicht zustande komme. Der Mehrwert finde sich in der musikalischen Herausforderung. «Interkulturelle Begegnungen und musikalische Kollaborationen bedeuten uns viel.» Dabei sei es wichtig, zu seiner Identität zu stehen, so JOPO. Das sei das A und O der Glaubwürdigkeit. Je grösser das Selbstverständnis und je offener man sich gleichzeitig präsentiere, desto intensiver und fruchtbarer sei das gemeinsame musikalische Resultat. Dies bedinge, «dass man sich vertieft auf das einlässt, was einem begegnet». Sonst lasse sich mit den lokalen Musikern nicht auf Augenhöhe arbeiten.

Im Ausland mehr Erfolg

Bei ihren Projekten im Ausland ist oftmals viel Publikum zu­gegen. Am Filmfestival in Kalkutta etwa spielten sie zusammen mit lokalen Musikern vor 6000 Zuhörern und etwa 200 Millionen TV-Zuschauern. Bei hiesigen Auftritten jedoch «müssen wir um jeden Zuschauer kämpfen», so JOPO. Sie hätten in Basel als Standort zwar gute Bedingungen. Die Wahrnehmung ihres musikalischen Schaffens in ihrer Heimat sei jedoch eine andere Hausnummer als auf ihren Projektreisen.

Auch nach drei Jahrzehnten verspürt das Musikerpaar noch immer den gemeinsamen Fluss ihrer Musik, die auf ihre Beziehung gebettet ist – oder umgekehrt. Dabei müsse die Chemie zwischen ihnen, so JOPO, immer wieder neu austariert werden – eine sensible Angelegenheit in jeder Beziehung, die so nahe gelebt wird. Zum 30-Jahr-Jubiläum spielt das Duo mehrere Konzerte in der Region. Vorgestellt wird die neueste CD «Roulette-Circles – the World-Jazz-Project». Udhai Mazumdar, der Tabla-Spieler, ist als Gastmusiker in Basel mit dabei. Im Juni wird das Duo in Belgrad während zweier Wochen mit der Balkan-Band «Naked» das Fusion-Projekt «Fatale Naked» erarbeiten.