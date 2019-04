Unfall mit drei Autos

Der Spurwechsel eines Autolenkers führte am Dienstagnachmittag um 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A2 mit drei beteiligten Personenwagen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Der 39-jährige Autolenker war hinter einem Lastwagen auf der Fahrspur in Richtung Deutschland unterwegs, als er nach dem Schwarzwaldtunnel die Abzweigung in Fahrtrichtung Frankreich nehmen wollte. Beim Spurwechsel nach rechts kam es zur seitlichen Kollision mit dem Personenwagen eines 60-jährigen Lenkers, das auf der Fahrbahn in Richtung Frankreich fuhr. Das spurwechselnde Fahrzeug brach daraufhin nach links aus und prallte bei der Abzweigung in einen Aufpralldämpfer. In der Folge fuhr der 56-jährige Lenker eines dritten Personenwagens auf das Fahrzeug auf.