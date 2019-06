Und wieder sprühen Sommersprossen

SOMMER. HOHES HOCHGEFÜHL! Und endlich: Bündelidaag – noch höherer Höhenflug. Koffer packen. Und ab geht die Post. (Ach ja: Post umleiten nicht vergessen!)

Immer mehr Bebbi lassen die Côte oder den Trip nach Alaska sausen. Sie geniessen Balkonien, das eigene Bett und die Ferien am Rhein. Basel zeigt sich jetzt mit mediterranem Open-Air-Ambiente. Fast schon mit Tropenhitze. Und bietet bei diesen Hochsommertemperaturen zahlreiche Möglichkeiten, für die wir uns endlich einmal Zeit nehmen können: Pizza im Park … einen ganzen Tag unsern Zolli geniessen … Abchillen beim Apéro im Kunsthallen-Garten, unter den Schützenhaus-Kastanien oder auf der Trois-Rois-Terrasse … die Schifffahrt nach Rheinfelden … die Tamfahrt nach ­Leymen und den Spaziergang zur Landskron … ein Besuch in einem der Museen oder in der Fondation Beyeler mit ihrem prächtigen Garten.