Aktivisten besprayen Türen und Wände der Uni Basel

In der Nacht auf Donnerstag haben unbekannte Täter mehrere Gebäude der Universität Basel besprayt. Betroffen waren das Kollegienhaus am Petersplatz, das Rektorat im Petersgraben, das Lernoullianum und ein Gebäude am Rheinsprung, wie Matthias Geering, Mediensprecher der Universität Basel, auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt.