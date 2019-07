Umfassende Sanierung des Warenhauses Globus geplant

Obwohl die Migros die Globus-Kette verkaufen will: Die über 110 Jahre alte Liegenschaft am Marktplatz 1 in Basel, die an Globus vermietet ist, soll ohnehin umfassend erneuert werden.

«Die Investition erfolgt unabhängig davon, ob der angekündigte Verkauf von Globus mit oder ohne Immobilien stattfinden wird», teilt die Migros als Hauseigentümerin mit.

Das generelle Baubegehren sei eingereicht, heisst es im Communiqué weiter. Damit sei ein erster Schritt für die Bewilligung des geplanten Umbaus erfolgt.

«Mit grossem Respekt für die Historie»

Details der Umbauarbeiten und das weitere Vorgehen würden erst in einer späteren Phase erarbeitet. Das Architekturbüro Miller Maranta werde «die Massnahmen mit grossem Respekt für die Historie des Gebäudes und den Standort im Herzen von Basel ausarbeiten».