«Uffe mit em Klimaziel, abe mit em CO2»

In Basel sind am Samstag erneut circa dreitausend Menschen für den Klimaschutz auf die Strasse gegangen. Nicht nur Schüler, sondern auch viele Familien und ältere Leute nahmen an der Demonstration teil.

Die Klima-Demo startete am Münsterplatz und ging von dort aus über die Wettsteinbrücke, zur Theodorskirche und via Claraplatz zum Messeplatz. Trams wurden auf Grund der Demonstration blockiert und verspäteten sich.