Überheblichkeit ist des Velofahrers Untergang

Um einige Unfalltypen in der Stadt Basel aufzuzeigen, veranstaltete der Dienst für Verkehrssicherheit einen «Sommer­spaziergang». Die Themen: toter Winkel, Türöffner-Unfälle, Kreisverkehr und Zeichengebung.

Keine Lastwagen überholen

Der Verkehrsdienst empfiehlt, Lastwagen weder links noch rechts zu überholen – auch nicht legal auf dem Velostreifen. «Es bringt dem Velofahrer nichts, wenn er recht hat», meint Polizeisprecher Toprak Yerguz. Denn wenn sich ein Velofahrer beim Anfahren eines Lastwagens in den toten Winkel begibt, so kann er von dessen Fahrer kaum rechtzeitig erkannt werden – oft mit fatalen Folgen. Dies gilt besonders auch für schnelle E-Bike-Fahrer. Von den drei letzten Verkehrs­toten im Kanton Basel-Stadt stehen zwei im Zusammenhang mit dem toten Winkel.

Bei sogenannten Türöffner-Unfällen sind vor allem Autofahrer und Mitfahrende zu mehr Aufmerksamkeit aufgerufen. Ob nach dem Parkieren oder beim verkehrsbedingten Halten im Stau oder Rotlicht, beim Öffnen der Autotür sollte stets ein Blick nach hinten geworfen werden, um Velofahrern nicht den Weg abzuschneiden. Ein Blick in den Spiegel reicht nicht. Fahrern wird zudem empfohlen, den «Holländer-Griff» anzuwenden, das heisst, mit der rechten Hand die Wagentür öffnen, was den Blick über die Schulter erleichtern kann. Auffallend oft ereignen sich Unfälle dieses Typs an Stellen, wo ein Tramgleis nahe an parkierten Fahrzeugen verläuft. Bei Neugestaltungen wird deshalb wenn möglich auf einen breiteren Abstand geachtet.

Lieber zu viel als zu wenig

Was sich viele Velofahrer nicht getrauen oder nicht kennen, empfiehlt der Verkehrsdienst dennoch: nämlich im Kreisel in der Mitte zu fahren. Dies macht den Radfahrer sichtbarer und verschafft ihm gleichzeitig eine bessere Sicht auf den Verkehr. Überholen soll man indessen nicht, weder als Auto- noch als Velofahrer. 20 Verkehrsunfälle jährlich nimmt die Kantonspolizei bei Kreisverkehrsplätzen auf.

Beim Verlassen des Kreisels sollte stets darauf geachtet werden, dies auch mit Handzeichen beziehungsweise mit korrektem Blinken zu signalisieren. Allgemein ist jede Richtungsänderung im Strassenverkehr anzuzeigen, auch wenn die Hauptstrasse abbiegt. Im Zweifelsfall ist eine Zeichengebung mehr einer zu wenig vorzuziehen.

Eine Verkehrskontrolle betreffend Zeichengebung hat die Polizei für den Mittwoch, 14. August, beim Knoten Riehenstrasse/Hammerstrasse angekündigt. Ihr Wunsch: keine Fahrer büssen zu müssen. Langfristiges Ziel des Verkehrsdienstes ist es, in Basel «null Verkehrstote» verzeichnen zu dürfen.