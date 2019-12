Überflutungsgefahr im Basler Rathaus

LDP-Grossrat Michael Koechlin hat im Basler Kantonsparlament einen Anzug eingereicht, der die Eindämmung der Vorstossflut und einen effizienteren Ratsbetrieb fordert. Er reiht sich damit ein in eine lange Kolonne ehemaliger Grossratspräsidentinnen und Grossratspräsidenten, die den gleichen Appell in den vergangenen Jahrzehnten, jeweils gut begründet, aber immer wirkungslos, in ihren Antritts- oder Abschiedsreden unterbrachten.