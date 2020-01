Überfall auf Tankstellenshop

Am Sonntagabend, kurz nach 21.30 Uhr, kam es an der Burgfelderstrasse zu einem Überfall auf den AVIA-Tankstellenshop. Dabei wurde niemand verletzt, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Montag mitteilt.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass ein Unbekannter den Shop betrat. Er begab sich zur Kassiererin und bedrohte diese. In der Folge behändigte der Täter das Bargeld aus der Kasse und flüchtete in Richtung Luzernerring. Der Täter raubte mehrere hundert Franken. Eine sofortige Fahndung verlief bislang erfolglos.