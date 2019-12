Trotz der Mikrowellen-Methode landet das Essen im Eimer

Als das Universitätsspital Basel (USB) im Sommer 2018 als erstes Spital in der Schweiz sein Verpflegungskonzept von frisch gekocht auf Mikrowellen-Gerichte umstellte, geriet es heftig in die Kritik. Patienten beschwerten sich über Saltimbocca, die so zäh sei wie Leder, Päckchensuppe, die sich nicht auflöse, und pampige Spaghetti.