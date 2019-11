Trotz Klimanotstand: Neue Sportevents sollen mehr Touristen anlocken

Als positive Beispiele nennt die Regierung die Badminton-Weltmeisterschaften von diesem Jahr und die Curling-Weltmeisterschaften von 2016, die überdies grosse Volksfeste gewesen seien. Mit der renovierten St. Jakobshalle stehe eine «bestens geeignete» Infrastruktur zur Verfügung, die es nun zu nutzen gelte.

Klimanotstand kein Thema

Bislang bedienten sich das Standortmarketing und das Sportamt für ihre Akquisitionsbemühungen aus dem Swisslos-Sportfonds. Dieser soll aber in erster Linie für kleinere und mittlere Sportanlässe zur Verfügung stehen. Deshalb beantragt die Regierung dem Grossen Rat einen Rahmenausgabebewilligung von zwei Millionen Franken, um bis 2024 zwei bis drei zusätzliche Europa- oder Weltmeisterschaften nach Basel zu holen. Thomas Mächler, Leiter Jugend, Familie und Sport beim Basler Erziehungsdepartement denkt dabei an beispielsweise an eine Fecht-WM oder eine Handball-EM der Frauen.

Die Basler Regierung will also mehr Sportler, Funktionäre, Sportfans und indirekt damit auch Touristen aus aller Welt anlocken, obwohl der Grosse Rat im vergangenen Februar den Klimanotstand ausgerufen hatte. Für Mächler ist das kein Widerspruch: «Diese Sport-Events finden sowieso statt. Wenn nicht in Basel, dann halt irgendwo sonst.»

Nun muss der Grosse Rat entscheiden, ob er die Strategie der links-grünen Regierung trotz Klimanotstand durchwinken will. Politik sei nicht immer rational, sagt Mächler. Diese Sportveranstaltungen, die der Kanton im Auge hat, seien keine Klimakiller: «Wir wollen ja keine Autorennen durchführen!»