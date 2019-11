Tram kollidiert mit Lastwagen - Blockierung ist behoben

Am Freitagmorgen kam es um ungefähr 10 Uhr an der St. Alban-Anlage in Basel zu einer Kollision zwischen einem Tram der Linie 3 und einem Lastwagen. Der Lastwagen überfuhr eine Stoppstrasse und prallte so gegen das heranfahrende Tram. Eine Person wurde dabei schwer verletzt, mehrere Krankenwagen sowie die Berufsfeuerwehr sind vor Ort.