Tram kollidiert mit Lastwagen - Blockierung ist behoben

Am Freitagmorgen kam es um ungefähr 10 Uhr an der St. Alban-Anlage in Basel zu einer Kollision zwischen einem Tram der Linie 14 und einem Lastwagen. Der Lastwagen überfuhr eine Stoppstrasse und prallte so gegen das Tram, das aus der Hardstrasse angefahren kam. Eine Person wurde dabei schwer verletzt, mehrere Krankenwagen sowie die Berufsfeuerwehr sind vor Ort.