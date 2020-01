Todesursache von Schimpanse Tatu geklärt

Der deutsche Tierschutzverein PETA (People of the Ethical Treatment of Animals) kritisiert, dass zoologische Einrichtungen sensible Menschenaffen immer wieder für kostenintensive und sinnlose Zuchtprogramme untereinander austauschen und dabei Todesfälle in Kauf nehmen. Bereits 2013 verstarb das Schimpansenweibchen Zamana im Osnabrücker Zoo – ebenfalls kurz nach einem Transport an Kreislaufversagen.

Der Zoo Basel wehrt sich auf Anfrage der BaZ gegen diese Anschuldigung: «Der Transfer von Tatu wurde durch ein mehrköpfiges europäisches Schimpansen-Expertenteam begleitet ». Nach der Reise hatte sich Tatu erst einmal erholen können und hatte guten Kontakt zu seinen Artgenossen aufgebaut. Eine besonders starke Verbindung habe er zu seinem Sohn Kume gepflegt. Trotzdem bestehe immer die Möglichkeit, dass sich Tiere letztlich doch nicht ausstehen können, schreibt Tanja Dietrich, Mediensprecherin vom Zoo Basel.

Dr. Yvonne Würz, Fachreferentin der Tierschutzorganisation kritisiert weiter, dass die Haltung und Nachzucht von Schimpansen nur für die Zoos einen Nutzen habe, da sie damit Besucher anlocken wolle. «Währenddessen leiden und sterben die Tiere».

Auch hier hält der Basler Zolli dagegen. Dies sei eine bewusst falsche Behauptung von Zoogegnern. Alle grossen Menschenaffen seien in der freien Natur genauso stark bedroht und Zoos würden beim Artenschutz eine wichtige Rolle spielen . «In Zoologischen Gärten wird durch Aufklärung der Besucher und wissenschaftliche Arbeiten wichtige Beiträge zur Arterhaltung geleistet und angestossen», rechtfertigt sich Dietrich.