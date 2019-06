Tierpark Lange Erlen holt den Wolf

Das 5000 Quadratmeter grosse Gehege wird Platz bieten für drei männliche Wölfe. Die Anlage beginnt in der hintersten Ecke des Tierparks neben dem Gehege für den Wisent. Von dort erstreckt sich das geplante Wolfsgehege entlang des schmalen Grünstreifens zwischen dem Wiesendamm und dem Erlenparkweg, unterquert diesen und reicht bis fast an den Haupteingang. Mit einem begehbaren Felsen, von dem aus man die Tiere beobachten kann, wolle der Tierpark den Menschen die Chance geben, dieses Tier live zu erleben. «99 Prozent der Menschen sehen den Wolf nie», sagte Tierparkleiter Bruno Ris.

Wie bereits angetönt, feiert der Erlen-Verein Basel 2021 sein 150-Jahr-Jubiläum. Unter der Leitung von LDP-Grossrat Jeremy Stephenson hat sich für die Jubiläumsfeierlichkeiten bereits ein Organisationskomitee gebildet.

Reichlich Nachwuchs

Der Klimawandel macht auch dem Tierpark Lange Erlen zu schaffen. Als Folge des trockenen Sommers 2018 ist ein alter Kirschbaum abgestorben und muss ersetzt werden. Bruno Ris rechnet damit, dass jährlich fünf bis sechs Bäume dem Klimawandel oder Stürmen zum Opfer fallen. Die bisherigen 80'000 Franken pro Jahr, die der Tierpark für die Baumpflege ausgibt, würden künftig nicht mehr ausreichen.

Ungenügend ist auch die ­Sicherheit am Haupteingang. Dieser soll mit einem Drehkreuz versehen werden, das kostet 180'000 Franken; 120'000 Franken sind bereits vorhanden.

Erfreulich sind die vielen Jungtiere im Tierpark. Die beiden jungen Wildkatzen, die ­Anfang Mai das Licht der Welt erblickten, sind eher abends aktiv und schlafen morgens lange. Bei den Diepholzer Gänsen tummeln sich seit drei Wochen sechs Gössel (Küken) im Gehege.

34 junge Störche beringt

Anfang Mai gab es bei den Gämsen zwei Jungtiere, obwohl der dreijährige Bock noch nicht ganz geschlechtsreif war, wie Ris ausführte. «Weil er im Gegensatz zur freien Natur hier keine Konkurrenz hat, klappte es.»

Bei den Rothirschen wurde vor vier Wochen ein kleiner Stier ­geboren, am letzten Wochenende kam ein weiteres Jungtier dazu, ein drittes wird erwartet. Ris sagte, man lasse das Gras im Hirschgehege bewusst stehen, damit die Tiere dort ihre Jungen zur Welt bringen könnten. Das hohe Gras ist auch für Störche interessant: Sie finden dort Nistmaterial und Futter. Den Störchen geht es übrigens ­blendend: Mithilfe der Basler Berufsfeuerwehr konnten 34 Jung­tiere beringt werden. «Das ist die zweithöchste Quote in fünfzehn Jahren», freut sich Tierpark­leiter Ris.

In der Wisentanlage leben vier Kühe und der Stier Joggi. Ihn ins Gehege zu lassen, sei die richtige Strategie gewesen, so Ris: «Eine Wisentkuh ist trächtig.» Präsident Methner hofft, dass es eine Kuh wird. Im Sinne der Gleichberechtigung wäre es gut, nach dem Stier Joggi einer Wisentkuh den Namen einer Dame aus dem Kleinbasel zu geben: «Wir überlegen uns, für die Namensgebung einen Wett­bewerb auszuschreiben.»