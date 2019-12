Terrassen am Rheinufer für fast 400'000 Franken

Diese neuen Elemente kosten 387000 Franken, wofür der Regierungsrat vom Grossen Rat einen Kredit beantragt. Nach der temporären Installation ist die Gesamterneuerung des Rheinufers auf der Kleinbasler Seite zwischen der Mittleren Brücke und der Wettsteinbrücke geplant.

Die Regiokommission des Grossen Rats stimmt dem Projekt mit zehn Stimmen bei zwei Enthaltungen zu, denn der zusätzlich nutzbare Raum am Rheinufer im Zentrum von Basel sei eine Aufwertung, die der Bevölkerung zugutekommt, heisst es im Bericht der Kommission. Allerdings kritisiert sie die Nachhaltigkeit der Installation, die nach drei Jahren wieder abgebaut werden soll. Die Holzelemente können immerhin teilweise später an einem anderen Ort wieder eingesetzt werden.

Beitrag an Bauausstellung

Die von SP-Grossrat Tim Cuénod präsidierte Regiokommission hält es zudem für wichtig, dass die Terrassen auch bei sehr starken Belastungen, etwa durch viele feiernde Personen oder Feuer, den sicherheitstechnischen Aspekten genügen. Gemäss den Projektverantwortlichen sind Abgrenzungen und Abschrägungen zur Sicherheit der Leute sowie weitere Vorkehrungen geplant, schreibt die Kommission in ihrem Bericht.

Das Projekt der Rheinterrassen steht im Zusammenhang mit der Schlusspräsentation der Internationalen Bauausstellung (IBA) Basel im kommenden Sommer. In deren zehnjährigem Prozess ist der Kanton Basel-Stadt Träger von sechs Projekten. Dazu gehört unter anderem der Rheinuferweg vom Elsässerrheinweg in Basel bis zur Dreiländerbrücke zwischen Huningue und Weil am Rhein. Zudem beteiligt sich Basel-Stadt an weiteren sieben Projekten.

Die Schlusspräsentation der IBA bildet eine zentrale Ausstellung auf dem Vitra Campus in Weil am Rhein zwischen Ende Juni und Ende September 2020. Gleichzeitig werden die rund 20 Projekte an ihren Orten präsentiert. Der Kanton Basel-Stadt habe ein grosses Interesse daran, seine Projekte so zu präsentieren, dass die IBA für die Basler Bevölkerung sichtbar wird, schreibt der Regierungsrat. Die Rheinterrassen sind als Beitrag der Stadt Basel ein Teil des sogenannten Projekts Rheinliebe, bei dem die Gemeinden aus dem gesamten IBA-Perimeter von Bad Bellingen bis Bad Säckingen gemeinsam an der Verbesserung der Erlebbarkeit des Rheins arbeiten.