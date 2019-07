Terminal des Euro-Airports wegen Bombenalarm evakuiert

Gemäss einem Online-Artikel des «Blick» ist ein Terminal des Euro-Airports in Basel am Freitagnachmittag evakuiert worden. Grund dafür sei ein Bombenalarm gewesen.

Nach rund 45 Minuten seien die Passagiere aber wieder ins Gebäude gelassen worden, heisst es weiter.

In jüngster Zeit haben sich Bombenalarme am Euro-Airport gehäuft. Auslöser waren meist unbeaufsichtigte Gepäckstücke. Das war auch an diesem Freitag wieder der Fall, wie der Blick berichtet.

Durch die Evakuierung kam es bei fünf Flügen zu leichten Verspätungen.