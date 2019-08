Team FDP – mehr als nur heisse Luft?

Dominique Martin, die als einzige Frau kandidiert, wendet sich an die Jungen. Sie setzt auf das Thema Digitalisierung, warnt vor einer Überregulierung und spricht so nicht zuletzt das Klientel der halb-illegalen Online-Streamer an.

Alt-Grossrat Christian Egeler hat sich dem Dauerbrenner Verkehr angenommen. Er plädiert offen für eine Lenkungsabgabe auf Benzin. Diese neuen, klimafreundlichen Positionen, die teilweise auch mit Verboten einhergehen, seien bei der FDP-Basis breit abgestützt, sagt er.

Ebenfalls kandidieren hätte eigentlich Nadine Gautschi sollen, die nun jedoch für den frei werdenden Sitz von Regierungsrätin Eva Herzog ins Rennen steigt. An ihre Stelle rückt Grossrat Daniel Seiler nach. Als Kommissionspräsident der Gewerbeschule ist ihm insbesondere das duale Bildungssystem wichtig: «Junge Leute mit Berufsschulabschluss sind auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt.»

Budgettechnisch ist die FDP geradezu bescheiden in diesem Wahlsommer. Mit 120000 Franken liegt sie zwar leicht über dem Betrag der CVP mit 100000 Franken, dafür aber weit unter jenem der SP mit 306000 Franken.

FDP kann nicht abheben

Alle fünf Kandidaten wollen in den Nationalrat. Das diesjährige Motto der FDP ist dementsprechend fordernd: «Basel will.» Und doch wird es am Ende höchstens einer schaffen. So passt auch das Bild des Heissluftballons, der nebst Fahrer und Fotograf nur eine Person transportiert.

Die Luftballonfahrt am Ende der Medienkonferenz ist für alle Anwesenden gratis. Wer jedoch darauf hoffte, mit der FDP über Basel zu gleiten, irrte. Drei Seile sorgen dafür, dass die Freisinnigen nicht die Bodenhaftung verlieren und der Ballon nicht weiter als ein Dutzend Meter Höhe gewinnt. Will die FDP letztlich gar nicht so hoch hinaus, wie sie ankündete? «Doch, doch», versichert Nationalratskandidat Christian Egeler. «Aber wieder einmal sind uns die Regulierungen in die Quere gekommen.» Für einmal seien daran nicht die Linken, sondern die Flugrichtslinien des Euro-Airports schuld.